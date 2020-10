¡Sin pena alguna! Laura G se va de 'VLA' a 'Todos Quieren Fama': "Ahí te quedas"

Ciudad de México.- Durante la tarde de este jueves la conductora de Venga La Alegría, Laura G, reveló que estaría de visita en el foro de Todos Quieren Fama para dar lo mejor de sí en la cantada.

Aún cuando G posee el talento de la conducción, lo que si no tiene es la vocalización perfecta para cantar, pero sin pena alguna ella afirmó en su perfil de Instagram que lo que le sobraba era actitud.

Los que me conocen saben que AMO cantar, pero la vida no me dio ese talento, pero si me dio oportunidad de divertirme muchísimo. ¡Estoy muy emocionada! Los espero esta tarde en @todosquierenfama”, destacó.