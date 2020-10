"Solo se quedó dormida": Heredero María Félix narra cómo fue la última noche de 'La Doña'

Ciudad de México.- Hoy en día, muchos recuerdan a la gran actriz, María Félix, pues es considerada un pilar importante del cine de oro mexicano, pues ella figuró como una de las actrices que emblematizaron dicha época.

No obstante, a muchos les asombró, que el fatídico 8 de abril de 2002, fecha en la que murió la artista, pues a pesar de contar con 88 años de edad, aun tenía bastante fuerza y vitalidad para vivir.

En su reciente entrevista, el señor Luis Martínez de Anda, quien fue su chofer personal y heredero universal, contó como fue la última vez que vio a la primera actriz.

Fue un día normal, un día sin novedad, tranquilo, yo le estaba preguntando si hacíamos algo especial para su cumpleaños, pero me dijo, 'no, lo que me tengan preparado', le pregunté porque no le gustaban las sorpresas", contó Luis.