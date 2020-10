Televisa, de fiesta: 'La Jarocha' da a luz a una niña y la presume en Instagram

View this post on Instagram

Nacu00ed hoy 07-10-2020, pesu00e9 3,080, medu00ed 48cm ..No tengo palabras para expresar este amor tan Grande, hoy naciu00f3 mi @miluciana.v.r #LUCIANA u2022 6:26 am... gracias a todos por estar al pendiente de mi embarazo, por cada mensaje, por cada consejo, les presento a mi segundo gran amor, hoy a mis 35au00f1os llegu00f3 Luciana y no puedo estar mu00e1s agradecida con Dios... Gracias @edugsicilia quien mes con mes llevu00f3 mi embarazo un parto muy ru00e1pido, gracias a mi familia, amigos por estar siempre preguntu00e1ndome cu00f3mo iba la panza, gracias Dios por traer a este mundo a mi hija llena de salud, en un hogar lleno de amor, @bobbyveytia te amo incondicionalmente! Tenemos un pedacito de ser humanos en nuestra manos para que tenga una hermosa vida..... te amo LUCIANA