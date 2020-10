¡Tómala Giovanni Medina! Ninel Conde mandaría fuerte mensaje a su ex en Instagram

Ciudad de México.- A horas después de su ex, Giovanni Medina, despotricara contra su persona, la guapísima cantante, Ninel Conde no se quedó callada y compartió un mensaje a través de su perfil en Instagram que sería dedicado al padre de su hijo, quien según los fans aún no acepta que la intérprete no lo quiere y por eso arma tanto escándalo.

Con una postal donde reluce su belleza desde un cómodo sillón y con su mascota a su lado, el Bombón Asesino describe las siguientes palabras: "De la abundancia del corazón habla la boca. Si te alimentaras con tus palabras, ¿te nutrirías o te envenenarías?"

Te podría interesar: Tras 12 años desaparecida y con su esposo en la cárcel, actriz de Televisa hace dolorosa súplica

Una vez que los fans de la cantante se deleitaron con su imagen y meditaron las bellas palabras de Conde, pasaron a comentarle sobre su inspiradora frase y aprovecharon para recordarle que es una hermosa persona, además de que caga caso omiso de las críticas.

Así es Ninel, hay mucha gente mala vibra. Tú sigue siendo así de hermosa".

Ninel te quiero mucho, cuídate y sigue siendo así de bella como por dentro".

Que se te resbale lo que digan de ti, sé feliz".

Lee también: Ana Bárbara es traicionada por el viento y expone su gran belleza: "Chiquitita"

¡Siempre he dicho eso! Nuestras palabras son el reflejo de lo que traemos adentro".

Amén, ¡qué palabras!".

Fuente: Instagram @ninelconde