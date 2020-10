Tras dejar Telemundo y triunfar en Televisa, galán de 'Rubí' llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Magda Rodríguez, productora del programa Hoy, recientemente ha confirmado la llegada de un nuevo integrante para el matutino de Televisa, quien sobresalió en su participación de Rubí, el famoso remake de la villana más guapa de todos los tiempos, la cual fue su primer trabajo tras despedirse de Telemundo.

Rodríguez a través de su cuenta de Instagram reveló que el guapo galán de 'Rubí', Rodrigo Guirao, estará la mañana de este jueves 08 de octubre como un invitado especial del programa, causando un gran revuelo entre sus millones de seguidores en la red social

Ante la presencia del guapo actor español, los fans no tardaron en pronunciarse al respecto y dejaron en la publicación de la productora cientos de mensajes de emoción, odio y sugerencias para próximos invitados.

Para que invitas actores si no los hacen lucir en el programa, solo los ponen a hacer el ridículo", "Invita a Sebastián García y a Reno Rojas por favor Magda", "Excelente, no me la pierdo", fueron algunos de los comentarios.