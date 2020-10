Tras más de 10 años en espera, Paulina Goto se realiza drástico cambio de 'look'

View this post on Instagram

Desde hace 10 anu0303os (real) queriu0301a pintarme el pelo asiu0301 y no me habiu0301a atrevido por mensa... Hoy decidiu0301 hacer mi suenu0303o realidad con mi querido @gabrielsamra ud83dudc95 que desde que arrancou0301 a pintarme teniu0301a u201cthe chillsu201d por que sabe lo importante que es este cambio para mi. En estos uu0301ltimos diu0301as he pensado que la vida es corta y que no quiero quedarme con las ganas de hacer absolutamente nada... y mi pelo rosa es un check en la bucket list y no es por nada pero me creo muuuucho con este look jajajaja ud83eudd84 Los pequenu0303os cambios hacen los grandes ud83dudc95u267e Ahora vamos a cuidarlo muchooo con @pantenemexico que tambiu00e9n estu00e1n de rosa... ud83dudca5 PUM