Tras veto de Televisa por ir a TV Azteca y vender licuados, querida actriz hará esto para sobrevivir

View this post on Instagram

Inicia un nuevo mes y con ello se renuevan las ilusiones y las esperanzas.. tener claro lo que buscas, lo que suenu0303as y trabajar por ello. No desesperar y ser constante. Perdonar y viajar ligero.. Apreciar lo que tenemos y nunca dejar de creer. Feliz septiembre.... #septiembre #suenu0303osyobjetivos #constanciaydisciplina #certezaabsoluta #bendecidayagradecida #picoftheday #selfie