Vetada de Televisa y a sus 76 años, Angélica María revela en 'VLA' que quiere galán: "Me siento sola"

Ciudad de México.- La galardona artista mexicoamericana, Angélica María, abrió su corazón en entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría y dio detalles muy íntimos de su vida privada.

La llamada 'Novia de México' se sinceró mediante la videollamada y confesó que aunque ya tiene 76 años, le encantaría encontrar a un hombre para compartir su tiempo.

Sin embargo, doña Angélica aseguró que no estaría dispuesta a mudarse o que su pareja se mude a su casa, pues luego de tanto tiempo sola, no sabría estar acompañada las 24 horas del día.

Vivir con otra persona yo ya no podría, no, para nada, ya cuando te haces grandes, ya quieres tu confort, pero hay momentos en que me siento sola, que quisiera que me digan que me veo guapa, pero pues esas cosas ya van pasando", añadió la madre de Angélica Vale.