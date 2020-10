"Ya ni se parece": Se comen viva a Adamari López al lucir de esta impactante forma

Estados Unidos.- La conductora de Un Nuevo Día en Telemundo, Adamri López, volvió a ser víctima de las críticas después de que el Instagram del programa matutino compartiera una fotografía con el 'look' de este 8 de octubre.

Tras ver el conjunto que Adamari utilizó en vivo, los seguidores de Un Nuevo Día estallaron en críticas alegando que la conductora no sabe vestirse y que "ya no se parece" debido a "inyecciones".

Después de compartir la postal, los seguidores del perfil resaltaron su opinión ante el 'look' de la conductora y alegaron que no la visten de la mejor manera, ya que según ellos, el conjunto que presume no le favorece.

La viste el enemigo".

¿Por qué está mujer tiene tan mal gusto para vestirse? perdóname no soy una entendida en moda pero solo hay que tener sentido común y eso a ti no te queda".

Uy no, ese traje la hace ver como una panela, toda cuadrada. A ella no le asientan trajes con correa o cinturón por que no tiene buena cintura y es muy bajita".

Se está inyectando tanta cosa en la cara que ya ni se parece".

Alguien la quiere ver fuera del programa es obvio".

