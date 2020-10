¿Boda y bebé en 'VLA'? Cynthia Rodríguez se confiesa sobre Carlos Rivera y confirma esto al aire

Ciudad de México.- Cynthia Rodríguez, conductora de Venga la Alegría y exintegrante de La Academia, sorprendió con sus revelaciones sobre su pareja Carlos Rivera e hizo una confesión como nunca antes de su vida personal.

En entrevista con Karla Díaz, integrante de JNS y conductora, para su canal de YouTube Pinky Promise, Laura G y Cynthia se sinceraron sobre varios temas. Esta última soltó una 'bomba' sobre su romance con el cantante, quien forma parte de ¿Quién es la Máscara? de Televisa.

Lee también: Tras 12 años desaparecida y con su esposo en la cárcel, actriz de Televisa hace dolorosa súplica

Las dos presentadoras de Venga la Alegría dieron de qué hablar en la divertida entrevista. Por su parte, Cynthia se liberó de todo tapujo y aunque no suele dar detalles de su pareja o su relación, confesó que sí piensa tener hijos con Carlos Rivera pronto.

Claro que quiero ser madre, me encantaría. Es un plan que tengo y no tan a largo plazo. Es un plan que tengo pronto".

A mi novio le gusta mucho que yo sea muy familiar porque él también tiene mucho contacto con su familia. Cuando tienes cosas tan afín con la persona con la que estás es lo mejor que te puede pasar en la vida”.

Posteriormente, Karla le preguntó si ya creía que se quedó ahí, refiriéndose a si ya creería que se casaría o quedaría junto a él toda la vida.

Yo estoy con mi alma gemela, con el amor de mi vida. Yo ya me quedé ahí. Por mí sí… estamos súper felices (...) Le busco algo feo y no le encuentro. Es bueno, es caballeroso, es íntegro, cumple su palabra".

"Le canta bien bonito", añadió Laura.

Podría interesarte: Tras inesperado despido, conductor humilla a Gustavo Adolfo Infante y lo 'hunde' al hacer esto

Además, la exconductora de Sabadazo elogió la relación que tienen Cynthia y Carlos al contar una anécdota y responderle a los haters, quienes aseguran que la relación es falsa solo porque no la presumen en redes sociales.

"Cuando nosotras empezamos a ser compañeras, yo no conocía tanto a Cynthia. De repente nos invita al concierto de Carlos y como ellos nunca publican cosas juntos siempre existe el rumor de que no se llevan o que no son pareja. Yo iba con Naza (su esposo) y le digo: 'Aquí me daré cuenta si andan o no andan'".

"Te lo juro por mi vida entera, no conozco a una mayor fan de él o de Cynthia. Cuando hay parejas que fingen se nota. Es genuino y no tienen que convencer al mundo entero de su relación", dijo Laura.

Hay una frase que me gusta: 'Que lo nuestro se quede nuestro'. Lo que tenemos es tan valioso que hay que cuidarlo de cualquier persona o chisme. Es tan valioso ahí donde está sin tener que decir o publicar nada. Así lo tenemos y es nuestro tesoro, nuestra vida", finalizó Cynthia.

Fuente: Pinky Promise