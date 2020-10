Destrozado y sin trabajo: Tras morir sus padres, actor de Televisa confiesa que ¿se va a TV Azteca?

Ciudad de México.- El actor de Televisa, Ricardo Franco, se mostró con un semblante muy triste frente a medios de comunicación al acudir a la empresa para firmar unos documentos.

Luego de la repentina muerte de sus dos padres con menos de 15 días de diferencia y un robo a su casa en Aguascalientes, Franco no la pasa nada bien y así lo expresó al reportero de espectáculos Edén Dorantes.

El histrión comentó que actualmente no tiene trabajo y hasta admitió que está buscando en la competencia (TV Azteca y/o Telemundo) ante la falta de proyectos en Televisa.

Nada, estoy buscando. Están paradas las cosas. Los productores que están empezando espero que me llamen y esperando respuestas de otros lugares... la otra empresa".

Ricardo, quien sus últimos proyectos fueron Sin Miedo a la Verdad (2019-2020) y Esta historia me suena (2020), reveló que no descansará hasta castigar a los ladrones que irrumpieron en casa de sus padres y cuestionó a autoridades de salud al referirse a la muerte de su padre.

"Iré hasta las últimas consecuencias, son mis papás. Perder a uno ya es difícil, ahora perder a los dos... y por causas que ni siquiera se saben, por una mala práctica. No entiendo el alto nivel de contagios que dice la Secretaría de Salud pero yo pude abrir el saco de mi papá y verla. Yo estoy limpio, no me dejaron ni velarlo, ni hacerle autopsia o hacerle una prueba post mortem de Covid".

Ha sido un año muy amargo... Desde 'Sin miedo a la verdad', perdimos a dos compañeros por un accidente, me roban mi cartera en el último llamado, me cortan 5 capítulos y de ahí estamos parados. También produzco una obra de teatro, tenía 18 fechas vendidas y pues... También con la pérdida de mis papás y el asalto y todo... que ya se vaya el 2020 y llegue el 2021 con buena vibra, porque me tocó la mala".

"Le escribí un mail a un ejecutivo de aquí que estoy a sus órdenes porque ya ocupo trabajar y distraerme. Espero que salga algo porque muero por activarme y actuar", finalizó.

Fuente: Edén Dorantes e Instagram @francoors04