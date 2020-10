Dua Lipa roba más que corazones al posar de esta exquisita manera: "Diosa"

Estados Unidos.- La guapa y talentosa cantante británica, Dua Lipa, ha logrado robar más que los corazones de sus millones de seguidores en Instagram al lucirse espectacular con estas divinas poses en un exquisito vestido negro que impresiona a todos.

Dua como una "Diosa" miró coquetamente hacia la cámara deleitando las pupilas de sus millones de fans enfundada en un coqueto vestido negro con pedrería del mismo tono y algunas transparencias que resaltaron y dejaron ver la perfección de su figura.

Lipa se hizo acreedora de miles de halagos con las fotos en diferentes poses con las que se lució durante el rodaje del remix de su tema Levitating, que hasta el momento ha sido todo un éxito.

Este vestido es todo en ti", "¿Alguien más siente calor?", "Dios es una mujer", "Diosa", "Divina", "Oh Dios, luces preciosa en ese vestido", "Me encantan tus guantes", "¿Cómo alguien puede ser tan hermosa? Por favor, alguien que me diga", fueron algunos de los comentarios.