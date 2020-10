Integrante de 'Hoy' arma zafarrancho con la prensa y humilla a Alejandra Ávalos

Ciudad de México.- La exmodelo Anel Noreña reapareció públicamente ante varios medios de comunicación; sin embargo, se mostró temerosa ante el acercamiento con la prensa y un posible contagio de Covid-19.

Mientras los reporteros intentaban cuestionarla, la exesposa de José José gritó desesperada:

Mañana voy a conocer a mis nietos y no puedo estar cerca de nadie, si ustedes no lo pueden entender, lo siento, no es que no los quiera atender… no, pero no se hagan para acá, ¡qué no entienden!”.