¿Javier Alatorre? Tras despido de 'Hechos', él reemplazará a querido conductor en TV Azteca

Ciudad de México.- Luego de que el periodista de espectáculos Álex Kaffie reportara que este viernes se despediría Juan Barragán de Al Extremo y TV Azteca tras 25 años en la empresa, ahora sale a la luz más información sobre su reemplazo, un exconductor de Hechos.

Sin embargo, no sería Javier Alatorre. En el programa Fórmula Espectacular de Radio Fórmula, la conductora de Venga la Alegría Flor Rubio declaró:

Por otra parte, aunque los locutores y periodistas no podían confirmar la información, comentaron que ojalá Uriel Estrada "se integre, formen un equipo de tres y no reemplace" a Juan Barragán porque este último "es muy comprometido y buen compañero".

Además, difundieron cuál podría ser la razón de la supuesta salida de Juan, quien este viernes no reveló que se iba como había comentado Kaffie.

Por ahí me enteré que hubo un ajuste de sueldo para Juan. Me enteré tras bambalinas, son cosas que no puedo confirmar porque no vi un papel, pero me enteré que tuvo un reajuste de sueldo y eso afectó la situación que atravesaba Juan, por eso cuando salió esto que dice Kaffie sí me llamó la atención porque ya me había enterado antes y dicen que fue bastante, junto a otras figuras en la televisora", dijo Ana Lucía Salazar, exacadémica.