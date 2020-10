Joanna Vega-Biestro presume sus 22 semanas de embarazo desde 'Sale el Sol'

View this post on Instagram

Itu2019s Friday... Iu2019m in love! ud83dudc96 22 semanas juntas mi princesa!!! ud83eudd30ud83cudffb#BabyA #MiMilagrito ud83dudc76ud83cudffb . u23e9 Dale a la izquierda, son varias . ud83dudc57 @yayapicasso . ud83dudcf8 @miguelangelimon . . #22weekspregnant #momtobe #pregnant #ootd #streetstyle #instacool #print #fashion #mood #friday #tgif #happy #me