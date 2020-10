Juez de EU estalla en contra de Larry Ramos por ausentarse por tercera ocasión a audiencia

Miami, EU.- El novio de Ninel Conde, Larry Ramos siguió generando polémica, luego de que se volviera a ausentar a una audiencia en Estados Unidos, provocando el coraje del juez en turno.

Fueron las cámaras del programa Ventaneando, quienes atestiguaron como el letrado arremetió en contra del abogado del colombiano, el cual le dijo que se encontraba de viaje de trabajo.

Esperaría una explicación más aceptable, me refiero a 'viajes internacionales', ¿qué se supone que significa eso? ¿Acaso está luchando contra la pandemia en algún continente? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué lo está encubriendo? ¿Por qué no cumplió mi orden? No lo entiendo", cuestionó el juez.