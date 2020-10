"Le explotó la tacha": Thalía rompe TikTok con "bizarra" imitación de Britney Spears

Ciudad de México.- Una vez más la famosa artista mexicana, Thalía, logró apoderarse de los reflectores en redes sociales debido a que hace algunas horas realizó una imitación de la 'Princesa del Pop', Britney Spears.

Mediante su cuenta de TikTok, la intérprete de No me acuerdo compartió un video de la parodia que realizó a la polémica cantante estadounidense y no se salvó de las críticas.

Resulta que Thalía decidió recordar la icónica canción Oops!... I did it again que se popularizó en 2004 gracias al video musical en donde Britney aparece bailando en el espacio con un traje rojo.

Ahora la cantante mexicana decidió realizar una parodia del trabajo de la 'Princesa del Pop' desde una habitación y se la comieron viva.

Los internautas y seguidores de Thalía no han parado de criticarla y destrozarla por esta actuación, la cual ha sido vista más de 484 mil veces en menos de un día.

¿Es neta esto? qué bizarro".

Señora por favor, usted ya debe tener 200 años".

Ahora sí le explotó la tacha".

Se pasó con esta imitación".

Ya no sabes qué inventar".

De perdida apréndete la coreo".

Fuente: Grupo Fórmula