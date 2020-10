Maripily arremete contra Ninel Conde por salir de viaje tras perder la custodia de su hijo

Ciudad de México.- La empresaria Maripily, mediante una entrevista para el programa de espectáculos Suelta la Sopa, habló de Ninel Conde, sobre el conflicto que tiene con Giovanni Medina por la custodia de su hijo y el viaje que hizo con Larry Ramos.

En su mensaje, la exparticipante de Guerreros 2020, mencionó que estaba mal lo que hizo Ninel, al salir de viaje en medio de un conflicto legal, en el cual casi pierde la custodia de Emmanuel.

A mi si me quitan a mi hijo, yo me moriría, yo no pudiera estar en fiestas si pierdo a mi hijo, yo preferiría morirme que me quiten a mi hijo de los brazos... quien me conoce sabe que yo no podría estar en fiestas si no tengo a mi hijo y no lo puedo disfrutar", dijo.