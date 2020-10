¿Otro novio? Yalitza Aparicio impacta al aparecer muy bien acompañada de este famoso

Ciudad de México.- La reconocida y talentosa actriz actriz Yalitza Aparicio, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales al compartir una enloquecedora fotografía en la que aparece muy bien acompañada del cocreador y coescritor, Tenoch Huerta.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram, que la aclamada intérprete publicó la instantánea en la que se le aprecia posando cautivadoramente a la cámara al mismo tiempo que modela junto al también coestelar, lo que sin duda desató una ola de opiniones divididas.

La igualdad, la diversidad y la inclusión, no las debemos realizar de forma forzada, sólo por que están estipuladas en un reglamento".

Si las cosas no comienzan desde el corazón y no tomamos estos temas en serio, no podemos seguir avanzando", escribió la famosa en la postal.