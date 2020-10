Por este pequeño error, Chumel Torres es víctima de bullying en redes sociales

Ciudad de México.- El periodista, Chumel Torres, quien se ha caracterizado por atacar al actual Gobierno de México, mediante redes sociales sufrió de fuertes críticas luego de cometer una pequeño error en la suma de las personas que no votaron por AMLO.

En su mensaje, el youtuber mencionó que si hubo 30 millones que votaron por el actual presidente, otras 97 no lo hicieron, algo que resultó falso pues en el país solo hay 89 y no 123 como él dice con su suma.

De inmediato le llagaron la explicaciones de usuarios, quienes le mencionaban que los menores de edad no cuentan, pues se cree que él los estaría contando.

Chumel Torres no sabe que, en México, los menores de 18 años no votan. De ese nivel son los 'líderes de opinión' de la oposición. Y después no se explican por qué están moralmente derrotados...", se lee.