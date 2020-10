Por la salud de su hija Antonella, Ivonne Montero decide irse a vivir a Cancún

Ciudad de México.- La actriz Ivonne Montero, informó que tomó la iniciativa de irse a vivir a Cancún, por el bien de su hija, quien tiene problemas del corazón a sus seis años.

La también cantante menciona que ya compró una casa cerca del mar, pues afirma que siempre la ha gustado la paz, así como el bienestar de Antonella.

A pesar de que se irán a vivir solas, señala que allá tienen familia, la cuales están en el mismo fraccionamiento donde estarán, por lo que no tendrán muchos problemas durante su estancia allá.

Por otra parte, mencionó que en Ciudad de México no tiene trabajo, sin embargo el año que entra tiene un proyecto en Telemundo, por lo que más adelante podría mudarse a Miami.

No, era algo que ya había pensado en algún momento de la vida, y con todo esto que está pasando sobre la pandemia, que las cosas no están sencillas y hay estrés, nos animamos. Además justo en este momento Antonella está entrando a la primaria, así que aprovecho el cambio de ciclo escolar. Por el momento, aquí en la Ciudad de México no tengo chamba que me tenga atada, voy a empezar proyecto hasta el año que entra, primero Dios, con Telemundo”, mencionó.