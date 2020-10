Ricardo Montaner y su esposa enfrentan duro proceso por tener lejos a Evaluna

Miami, Florida.- A pesar que hace bastante tiempo, Evaluna decidió contraer matrimonio con Camilo, Ricardo Montaner y su amada esposa, enfrentan el duro proceso de tener lejos a su hija pequeña.

A través de Instagram es donde el cantante y su amada expresaron su sentir pues después de tanto tiempo ahora les toca vivir lejos de la menor, quien ya es toda una señora y ahora estrena hogar junto a su esposo.

Te puede interesar: Tras 12 años desaparecida y con su esposo en la cárcel, actriz de Televisa hace dolorosa súplica

A post shared by Ricardo Montaner (@montaner) on Oct 8, 2020 at 4:06pm PDT

View this post on Instagram

Pero no solo, la mamá de la joven esposa que ahora emprende su camino en su nueva casa, también decidió escribir para liberar un poco el angustiante sentimiento que tiene dentro.

Lee también: Adiós Televisa: Tras 13 años en 'VLA', este sería el reemplazo de polémica integrante de 'Hoy'​​​​​​​

Por primera vez vas a vivir lejos de nuestra casita y sin nosotros por tanto tiempo. ¿En qué momento pasó? Te hiciste grande. Me hace feliz saberte feliz en lo que emprendes pero que huecazo. Cada vez que pienso en ti, me trago un súper sapo para no guindarme 😭. Pero ya se me va a pasar. ¿Cuándo? Cuando vuelvas, te amo bebecita”, destalló Marlene.