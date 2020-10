Romance en Televisa: Integrante de 'Hoy' admite que salió con este conductor: "Fuimos discretos"

Ciudad de México.- La mañana de este viernes la conductora invitada de Hoy, Alicia Machado, causó tremendo revuelo al confesar que había salido con uno de los presentadores de este programa.

Durante el detrás de cámaras de La Novela de Hoy, Marisol González captó a su compañero Arturo Carmona y a la actriz venezolana muy acarameladitos y juntitos.

Arturo detalló frente a la cámara que trataron de mantener en bajo perfil su relación y Alicia añadió que fueron "demasiados discretos".

Poco después durante el juego del Canta la Palabra, Alicia de nueva cuenta puso nervioso a Carmona al dedicarle su interpretación.

Siempre tú me esquivas de alguna manera, si te busco por aquí me sales por allá, lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más, Arturito Carmona me estás haciendo sufrir", cantó Machado.