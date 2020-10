¿Se casó en secreto? Actriz de Televisa es captada en plena 'boda' y fans reaccionan enloquecidos

View this post on Instagram

Happily ever after ud83dudc90 Gracias a todo el equipo que logru00f3 este gran trabajo y que nos acompau00f1u00f3 en esta aventura! . Foto @arturodiaz.photography Vestido @verodiazmx by @thepuretrend MakeUp u0026amp; Hair @cristinacuellar Flores @linaflorezofficial Tocado @fernandorodriguezdesign PR @acarodrp @elmisreyes @getagencia