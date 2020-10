"Si me equivoco, ya será mi problema": Ninel Conde responde a las críticas de su boda

Ciudad de México.- Actualmente, Ninel Conde se ha convertido en el centro de la polémica, pues a pesar de estar en medio de una contienda legal por la custodia de su hijo, se ha dado el tiempo para el amor y hace unos días sorprendió con que volvería a casarse.

En su reciente entrevista exclusiva a De Primera Mano, la artista señaló estar más que enamorada, además, habló sobre sus planes de boda con su novio, Larry Ramos, los cuales podrían llegar a cumplirse hasta el año entrante.

Lee también: Tras 12 años desaparecida y con su esposo en la cárcel, actriz de Televisa hace dolorosa súplica

Sin embargo, 'La Bombón Asesino' buscó dejar en claro, que no le importan las críticas, pues sabe que al ser figura pública está expuesta a ello, por lo que mencionó que solo tomaría lo bueno y desecharía lo malo.

No está tan padre que todo mundo opina, pero bueno, soy figura pública, a esto me expuse, yo quería ser artista, salir en la tele y es parte de, por eso tienes que aprender a no recibir esa basura, que no entre en tu corazón, escuchar y ya".