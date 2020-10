Sofía Castro abre su corazón y habla del bullying que sufrió al tener sobrepeso

Ciudad de México.- Sofía Castro publicó en su canal de YouTube, un video nuevo donde habló sobre la triste experiencia de bullying que pasó durante su adolescencia.

Al iniciar esta etapa, sufrió fuertes burlas por su físico pues la llamaban 'Niña gordita', comentó que una vez durante las clases se le habían roto los botones de la camisa y fue el centro de burla entre todos los niños por tener sobrepeso.

Aun que pasara por tantas burlas, logró seguir adelante gracias a su familia y ayuda profesional con una nutrióloga.

Me puse las pilas y la verdad es que me volví a sentir supersegura, era una adolescente feliz y hasta tuve mi primer novio", aseguró.

Sofía comentó que cuando iba iniciando su carrera de actriz, las agresiones volvieron a ella con insultos para generarle inseguridad.

Justo cuando iba empezando, también empezó la nueva etapa de mi mamá, con ello vinieron otra vez las agresiones. Me dijeron cosas muy feas, me insultaban y eso me empezó a generar muchísima inseguridad".