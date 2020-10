Thalía relata que por mucho tiempo pensó que ella había matado a su padre

Ciudad de México.- La cantante Thalía, mediante el tercer capítulo de la serie Latin Music Queens, recordó el día que pesó que había matado a su padre por sus transtornos de obsesivo compulsivo (TOC), el cual desarrolló después de eso.

Estaba enfermo, cada vez más enfermo. La última vez que lo vi estaba en su cuarto conectado a muchas máquinas y mi madre me dijo que me despidiera, pero yo no lo sabía", comentó.