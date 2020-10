¡Tómala Cynthia! Actriz de Televisa hace fuerte confesión sobre Carlos Rivera

Ciudad de México.- Durante el día de ayer jueves Cuéntamelo YA! presentó una entrevista en donde la actriz y conductora, Consuelo Duval, hace una fuerte revelación sobre su relación laboral con Carlos Rivera.

Mientras conversaba con el reportero Jorge Ugalde, la querida intérprete de Televisa detalló que es muy cercana al cantante originario de Tlaxcala.

Tanto así, que el novio de Cynthia Rodríguez le cantaría al oído sus nuevas canciones para que les dé el visto bueno.

No quisiera yo que me envidiaran, pero todos los días me canta al oído Carlos Rivera y me dice 'ya estoy componiendo otra canción' y yo nomás pongo el oído", dijo la investigadora de ¿Quién es la máscara?.