Tras abandonar Televisa, Luz Elena González roba corazones al lucir así de coqueta

View this post on Instagram

Los tiempos de Dios son perfectos. u2665ufe0f Buen viernes, u00a1sonru00ede!. ud83dude03 @bcbgmaxazria Aquu00ed contigo ud83dude4cud83cudffcud83dudc8b @elheraldodemexico Makeup @karla.guerreromua Peinado @nahomi.dp03 @byle360