Tras 'burlas' de Mónica Castañeda, Colate 'explota' en 'Ventaneando': "Yo sí tengo educación"

Ciudad de México.- Tal parece que Colate, ex de Paulina Rubio, sintió que se burlaba de él la conductora Mónica Castañeda pues en plena entrevista en vivo de Ventaneando ha 'explotado' en su contra y le dijo que el sí tenía "educación", señalando que ella no.

Para aclarar la polémica entre el supuesto pleito entre él y Rubio en el que tuvo que intervenir la policía, Colate aceptó realizar una entrevista con Pati Chapoy y su equipo, entre el cual se encuentra Castañeda, quien le cuestionó cuanto era lo que cobraba en su nueva profesión, algo que evidentemente le molestó a él.

Te podría interesar: Adiós Televisa: Tras 13 años en 'VLA', este sería el reemplazo de polémica integrante de 'Hoy'

¿Qué tan bien pagado está el programa en el que estás en Youtube y en Facebook?", cuestionó Mónica. "No sé, ¿Cuánto les pagan a vosotros?”, respondió él molesto. "¿Cómo a ti no te pagan?, la pregunta es para ti…. ¿Te pagan o no?”, insistió ella. "Sí me estás preguntando cuánto cobro, yo te pregunto lo mismo, cuánto te pagan”, dijo muy molesto Colate.

Pese al visible enfadó de él y su renuencia a contestar, Castañeda siguió insistiendo e incluso en un tono burlón le dio a entender que a ella le pagaban más no sabía si a él sí, lo que resultó en la gota que derramó el vaso y lo hizo 'explotar'.

A mí si me pagan, pero no sé si a ti", dijo la periodista en burla recibiendo esta molesta respuesta: "A ustedes le encanta hablar de dinero, pero yo tengo una educación y valores distintos y a mi no me gusta hablar d dinero y mucho menos en público. Así que yo no voy a revelar cuánto cobro, o si cobro o no cobro. Soy libre de hacer las cosas como quiero. Yo empecé a trabajar en televisión hace 22 años y he hecho de todo delante y detrás de las cámaras".