Tras rechazar a TV Azteca y vender hamburguesas, actriz de Televisa hace inesperada confesión

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Violeta Isfel acudió como invitada a Miembros Al Aire en Unicable e hizo una fuerte confesión sobre uno de sus papeles más icónicos en las telenovelas, el de 'Antonella' en Atrévete a Soñar.

Violeta, quien ante la falta de empleo durante la pandemia tomó la decisión de emprender un negocio con su familia y vender hamburguesas, se sinceró sobre lo agobiada que se sintió por la fama que le dio ese personaje.

La actriz, quien se quedó sin contrato de exclusividad en Televisa en 2016 y negó haber acudido a TV Azteca a pedir una oportunidad por lealtad a la empresa, logró regresar a los foros de televisión en Me Caigo de Risa luego de una mala racha, sin embargo, continúa con su exitoso negocio de comida, el cual se ubica en Tizayuca, Hidalgo.

Para mí no fue divertido, fue bien difícil. Llevaba años tocando puertas para que me permitieran demostrar la oportunidad que podía bailar, canta y actuar. Nadie en la empresa sabía que iba a hacer el madr... que fue".

Violeta comentó que nadie vio venir el éxito de la telenovela.

La pluma, hoy por hoy, he recibido agradecimientos de familia porque por su pluma su familia comió muchos años. La pluma no la registró Televisa, vino después. La podías comprar en el centro, como yo la compré. Después en China no sabían qué pasaba porque pedían y pedían contenedores de esa pluma. El Auditorio Nacional lo llenamos 13 veces".

Me agobió muchísimo. Sentía que salía de trabajar y me iba a mi casa y tendría mi vida normal y te das cuenta que no. Tienes que estar con una sonrisa 24/7 y estar en disposición de atender al público porque eres parte de su vida. Eso me abrumó muchísimo".