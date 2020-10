Tras sobrevivir al cáncer, Adamari López comparte emotivo video en redes: "Mi guerrera"

Miami.- Años atrás, la conductora de Un Nuevo Día por Telemundo, Adamari López conmemoró con un emotivo video la lucha de todas las mujeres que se encuentran peleando por su vida debido al cáncer de mama; esto, debido a que octubre es un mes donde se realizan diferentes campañas para prevenir esta terrible enfermedad o detectarla a tiempo.

A través de su perfil en Instagram, Adamari reveló un corto video donde usa una blusa que resalta el área del busto y con la cual hace alusión al cáncer de mama.

Además de anexar una tierna canción que va al tema, la conductora compartió en su descripción la siguiente dedicación: "Por todas las que no han podido ganar la batalla, por las que están luchando y por las sobrevivientes". Lo que llenó de ternura y amor a sus fans, ya que muchos de ellos publicaron bellas palabras de apoyo y algunas experiencias.

Eres un ejemplo para mí, en noviembre 2019 me extrajeron la tercera parte de mi seno y aun estoy en el proceso, dándole gracias a Dios porque estoy viva, aunque en el proceso me quedé sin mi pareja de 6 años y meses, siempre he creído y creo que Dios tiene un propósito para cada vida y aún me falta mucho para cumplir con ese propósito".