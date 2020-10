Tras una exitosa carrera, 'El Buki' revelaría gran melancolía ¿y despido de la música?

View this post on Instagram

Extranu0303au0301ndolos!!! Hoy hace cuatro anu0303os nos acompanu0303au0301bamos cantau0301ndo con mucho amor en el Staples Center de Los Au0301ngeles. u00a1Muy pronto y con muchas mau0301s ganas volveremos a estau0301r #MASUnidosQueNunca! #MarcoAntonioSoliu0301s #TBT #ThrowBackThursday