Yalitza Aparicio decide hablar de los rumores de su participación en 'Pocahontas'

Ciudad de México.- La actriz Yalitza Aparicio, mediante una entrevista para Ventaneando, habló de sus nuevos proyectos, al desmentir que fue llamada por Disney, para la película de Pocahontas.

En su relato, la oaxaqueña menciona que ella desconoce tales negociaciones, y sí así fuera que bien estaría, pues desde años le ha dado seguimiento a esas historias.

Como todos felices con ese rumor, y dije 'por eso les publiqué por ahí, ¿si alguien sabe algo que me avise?' ya hasta me estoy emocionando, estaría increíble que a una persona con ese perfil se lo dieran", dijo.

Por otra parte dijo, que estaría bien que le dieron ese papel a un persona de ese perfil, pues sería quien lo interprete de buena forma, sin pedirlo para ella.

Para finalizar habló de su trabajo como columnista en el periódico The New York Times, al indicar que está muy contenta de poder llegar a las personas a través de su sección y no solo al formar parte de la farándula.

Fuente: TV Notas