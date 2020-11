"Cambiaste mi vida": 'La Bebeshita' lamenta la muerte de Magda Rodríguez con valioso mensaje

Ciudad de México.- Este domingo 1 de noviembre, aconteció en el mundo del espectáculo la triste noticia sobre la muerte de la exitosa productora de Televisa, Magda Rodríguez; miles de famosos han recurrido al uso de sus redes sociales para expresar su más profundo pésame.

No obstante, quien recientemente ha llamado la atención, fue 'La Bebeshita', exintegrante del reality show, Enamorándonos, quien expresó haber cambiado su vida gracias a la malograda productora.

Desde el 2016 cambiaste mi vida la persona que creyó en mí desde el primer momento que me conoció, me dijo que siempre me iba apoyar no tengo palabras para decirte gracias me ayudaste a cumplir muchos de mis sueños".