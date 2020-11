"Estoy en shock": Yanet García reacciona a la repentina muerte de Magda Rodríguez

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo en México está de luto, pues en la mañana de este domingo se reportó la lamentable noticia de que la productora Magda Rodríguez falleció repentinamente a los 57 años.

Tras la triste noticia, artistas han reflejado sus condolencias y entre ellos se encuentra Yanet García, quien mediante su Instagram publicó un emotivo mensaje para la productora.

En el mensaje, García hizo saber que se sentía en shock y se encontraba devastada, pues desde que se enteró del fallecimiento de Rodríguez, no dejaba de llorar.

Estoy en shock!!!!!!!! Mi @magdaproducer te escribo con el corazón hecho mil pedazos, no he parado de llorar desde el momento que supe tu partida, dejaste huella en mi desde el primer momento en que te conocí, me abrazaste y creíste siempre en mi, siempre me motivaste a dar lo mejor, siempre me enseñaste que con trabajo fuerte todos los días los sueños se hacen realidad, siempre me enseñaste a tener la mejor actitud a pesar de las adversidades y eso jamás se me olvidará”.