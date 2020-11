Gustavo Adolfo Infante revela la verdadera causa de muerte de Magda Rodríguez: "Se desangró"

Ciudad de México.- Con una enorme pena, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante se pronunció sobre la trágica muerte de la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez.

El presentador de De Primera Mano y Sale el Sol, confirmó cuál fue la causa de muerte de la productora de Televisa luego de varias especulaciones en redes sociales.

Lee también: ¿Qué fue de Gaby Rivero? Tras cirugía y kilos de más, desapareció de Televisa y así luce ahora

Tras llamarla "una de las productoras más importantes, creativas y apasionadas de la televisión en México y el mundo", Gustavo confirmó que no falleció a causa de un infarto, sobrepeso o por haberse contagiado de Covid-19.

Hay gente que me ha hablado y me ha dicho que si fue un infarto, su sobrepeso o Covid-19. No fue ninguna de esas tres. Magda Rodríguez murió de un shock hipovolémico y un sangrado de tubo digestivo. Tenía una úlcera gástrica según los primeros informes de los paramédicos, que no se atendió o quizás no sabía. No lo sé. Desconocía el estado de salud de Magda".