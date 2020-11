"No digan tonterías": Roberto Palazuelos arremete contra la prensa por levantarle falsos

Ciudad de México.- Hace poco el actor y empresario, Roberto Palazuelos, fue visto en medio de un recorrido por el aeropuerto de Santa Lucía, cosa que le fue duramente cuestionada, pues además se le vio sin su cubrebocas.

Por si fuera poco, la prensa comenzó a hacer diversas especulaciones y rumores por las imágenes publicadas, pues se llegó a decir que él estaría buscando invertir en el aeropuerto.

Lee también: ¿Adiós Televisa? Tras fallecimiento de Magda Rodríguez, esto podría pasar con 'Guerreros'

No obstante, tras enterarse de esto, Roberto no se hizo esperar y decidió mandar un mensaje contundente a quienes el levantaron falsos, pues el dijo que solo fue de visita y que no invertiría en ese proyecto, pues el solo se dedica a la hotelería.

Sobre el hecho de no traer cubrebocas, mencionó que, si tenía uno, pero que solo se lo quitó para tomarse las fotografías.

Podría interesarte: Adiós TV Azteca: Filtran que participante roja abandona 'Exatlón' y lloran su partida

Yo no me dedico a la aeronáutica ni mucho menos, yo soy hotelero, lo que, si un aeropuerto en Tulum le daría mayor conectividad al turismo y eso es maravilloso, así que por favor deje de estar diciendo tonterías”, dijo Palazuelos.

Con información de: Instagram @robertopalazuelosbadeaux