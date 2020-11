Roger González revelaría tener noviazgo con una joven 16 años menor y esto lo probaría

Ciudad de México.- Roger González, el famoso conductor de Venga la Alegría, ha logrado ganarse a pulso el favoritismo del público, tanta ha sido su popularidad, que incluso consiguió su propio show en TV Azteca.

En Todos Quieren Fama, el presentador, junto a su compañera, Valeria Cuevas, invita a una serie de concursantes a luchar para demostrar sus talentos sobre el escenario.

No obstante, lo que ha trascendido ahora, es que Roger podría haber una relación de noviazgo con la joven, quien le lleva 16 años de diferencia.

Aunque ninguno de los famosos lo ha confesado de su propia boca, el presentador dejó este mensaje en Instagram, el cual para muchos dejaría en claro que podría existir un romance entre los dos.

Lo más valioso que tengo en la vida, es la gente que me rodea y elijo. La vida me presentó a esta bellísima luciérnaga Valeria Cuevas y aunque ella no sepa aprendo mucho de esta mujer. Será el primero de muchísimos a viajes juntos", escribió Roger en su post.