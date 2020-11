Tragedia en Televisa: Confirman la muerte de la productora de 'Hoy', Magda Rodríguez

Mami estoy tan orgullosa de ti, por lo que eres, por lo que sueñas, por lo que creas, eres una creadora, por como me educaste, los valores que me diste, porque me enseñaste a ser una buena persona que todavía no se si eso se pueda enseñar pero mira tu lo hiciste, tienes tanto poder más allá de tu puesto, me encanta verte triunfar y ganar lo que con tanto esfuerzo construyes día con día 💖💖💖💖💖💖💖 seguramente algo muy bueno hice en mi otra vida para tenerte como mamá, te amo ❤️ felicidades por ese Tvynovelas que sabe mejor que un Oscar @magdaproducer

