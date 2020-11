VIDEO: Entre lágrimas, Laura Flores habla de la muerte de Magda Rodríguez

Ciudad de México.- La productora, Magda Rodríguez falleció la mañana de este domingo en su casa de la Ciudad de México donde fue hallada por una empleada doméstica, quien pidió ayuda.

La triste pérdida de la famosa tomó por sorpresa a la conductora Laura Flores, quien a través de Instagram y con lágrimas en los ojos publicó un video donde le dedica sensibles palabras a su amiga y colega.

Lee también: ¿Qué fue de Gaby Rivero? Tras cirugía y kilos de más, desapareció de Televisa y así luce ahora

Se nos fue una muy buena mujer, amiga, compañera, productora del programa Hoy, mamá de Andy Escalona . Esta noticia me pegó muy duro, porque es de esas pocas personas que te da mucho gusto ver, saludar, ser testigo de sus éxitos, de sus logros, y se nos fue."

No sé qué pasó, me imagino que tenía muchas presiones de trabajo, que no descansaba lo suficiente. Yo tuve la fortuna de trabajar con ella en Hoy, en un Nuevo Día, de las pocas productoras que estuvo con mucho éxito en Televisa, TV Azteca, Telemundo, dando grandes éxitos para las empresas", dijo la famosa.