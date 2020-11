Abandonado y hundido en tristeza: Así murió actor de Televisa traicionado por sus propios hijos

Ciudad de México.- El primer actor de Televisa Aarón Hernán, quien falleció en abril de este año a los 89 años a causa de un infarto, se habría ido de este mundo sumido en una profunda tristeza y abandonado en la Casa del Actor.

Según reportó el programa Ventaneando de TV Azteca, antes de su deceso, el actor con más de 55 años de trayectoria en cine, teatro y telenovelas, tuvo que enfrentar algo muy doloroso. Sus propios hijos intentaron declararlo incapaz mentalmente para que este los heredara en vida.

Javier Coello Trejo, abogado del actor y represente legal de la Casa del Actor, contó cómo sucedió todo esto:

Ya habían demandado sus hijos que él estaba enfermo y que estaba mal de la cabeza, ante un juez. Cuando él se entera me llama y obviamente lo paramos. Él murió con esta tristeza, no puede ser. No puedo creer que alguien quiera fastidiar a los ancianos, es increíble", mencionó.