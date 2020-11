Actriz de Televisa afirma que Eleazar Gómez es una gran persona: "Yo lo adoro"

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana, Paulina Goto, se pronunció sobre la situación que enfrenta su colega y excompañero de trabajo, Eleazar Gómez, por las supuestas agresiones hacia su exnovia Stephanie Valenzuela.

Durante una entrevista exclusiva para Ventaneando, la intérprete de Televisa confesó que tiene un buen concepto acerca de Eleazar, con quien compartió varios momentos en proyectos como M15 y la puesta en escena Vaselina.

De igual manera, la expareja de Horacio Pancheri declaró que no tiene conocimiento de causa en torno al caso del actor y Tefi Valenzuela, por ello, explicó que no emitirá una opinión por respeto a ambas partes.

Yo no tengo ni la menor idea de lo que haya pasado ahí, así que no me gustaría opinar, acusar o asumir qué pasó porque no tengo pruebas", mencionó.