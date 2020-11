Ahogada en deudas, La Tigresa del Oriente venderá pollos para sobrevivir a la pandemia

Miami, Florida.- La actual contingencia por Covid-19 ha golpeado duro a la economía de muchos, sin embargo, el mundo del espectáculo no ha logrado salvarse de esto, pues diversos artistas han manifestado vérselas difícil de hoy por hoy.

Tal es el caso de la cantante conocida como La Tigresa del Oriente, quien después de cancelar sus shows, su vida se ha complicado bastante, ha vendido toda clase de objetos con tal de sobrevivir, pero todo empeoró cuando no pudo solventar sus gastos.

No hay trabajo corazón, no hay, no hay, porque ahora después de la pandemia ¿Quién tiene plata? Solamente los millonarios, los que tienen grandes empresas".