Alexis Ayala opina sobre Eleazar Gómez y señala que necesitará de ayuda emocional

Ciudad de México.- Alexis Ayala se suma a la lista de artistas que han pronunciado su postura al respecto del problema legal que enfrenta Eleazar Gómez, quien está detenido en el reclusorio tras ser acusado de golpear e intentar estrangular a su novia.

Manifestando su postura en contra de la violencia, el reconocido villano de las telenovelas aseguró que, a pesar de tenerle estima a Eleazar, eso no lo hace cambiar su opinión tras las imágenes que han circulado en redes sociales sobre los hechos que hoy enfrenta el joven artista.

Previo a esta declaración, Alexis confesó que antes de su matrimonio con Fernanda López, también estuvo involucrado en relaciones codependientes.

Por supuesto que he estado en una relación tóxica, jamás he maltratado físicamente a una mujer, de ninguna manera, pero desde luego que me han gritado, desde luego que me han insultado, y desde luego que he insultado y no es correcto. Afortunadamente ese no es el patrón de conducta en mi casa hasta el día de hoy, así es, no lo permitimos", destacó.