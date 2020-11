¿Bajo influencias de las drogas? Revelan escalofriantes detalles del ataque de Eleazar Gómez a Stephanie

Ciudad de México.- Recientemente ha publicado TV Notas una exclusiva de un supuesto amigo cercano a Stephanie Valenzuela, quién reveló nuevos escalofriantes detalles respecto al polémico ataque de Eleazar Gómez a la modelo, hablando respecto si estaba o no bajo las influencias de las drogas.

Esta fuente señaló que cuando Stephanie conoció a Eleazar quedó flechada inmediatamente al igual que él y rápidamente se fueron a vivir juntos, momentos desde que comenzaron las agresiones por parte del actor de Televisa, pero que ella no se animaba a denunciarlo debido a que tenía mucho miedo de las consecuencias.

Podría interesarte: Golpe a TV Azteca: Tras 24 años en 'Hechos', Javier Alatorre llega a Televisa para hacer esto

Tefi no es una mujer sumisa ni dejada, y entre broma y broma sí le llegó a decir a Eleazar que ella no toleraría que le pusiera una mano encima, pero parece ser que a él se le olvidó o no le creyó, y volvió a tener sus arranques. Eleazar tiene serios problemas con el alcohol, se pelea con todo el mundo en público, pierde la cabeza, se vuelve muy violento", agregó.