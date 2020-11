Desde 'VLA', Cecilia Galliano explota al reaccionar a infidelidad de Sebastián Rulli con Angelique

Ciudad de México.- La conductora de Televisa Cecilia Galliano estrenó su programa Perras, el cual se transmite por redes sociales todos los jueves en punto de las 20:30 horas.

En su primer programa, la expresentadora del programa Hoy fue cuestionada sobre si la razón por la que se divorció de Sebastián Rulli fue una infidelidad con su actual pareja, Angelique Boyer. En entrevista exclusiva con Venga la Alegría de TV Azteca, habló de este tema.

No te lo voy a responder porque me separé hace muchos años, ya ni me acuerdo por qué. No me interesa. Si siguen hablando de eso yo nunca conseguiré novio".

Fue ahí que el reportero le dijo que tal vez era "padre reconocer una infidelidad y hablar del tema" y ella contestó:

Está padre reconocerlo y si me toca algún día hablar de ese tema veré qué hago pero me separé hace muchos años. Me da huev... hablar de eso".

Galliano confesó que sí fue un momento bastante doloroso para ella porque la idea de una familia perfecta se había fracturado.

En el momento cuando yo me separo para mí fue un dolor que no supe manejar pero no por la separación de mi marido, sino porque se caía eso que tenía que ser así, ¿por qué no lo pude lograr no?".

La actriz confesó sí mejoró su relación con su exesposo luego del divorcio ya que los padres siempre deben buscar lo mejor para su hijo.

Sí, es parte de ser mamá. Cuando lo eres no solo está tu vida sino la de una criatura. Tiene una relación con su padre y su madre. En eso sí me aplaudo porque soy una mujer que hablo de todo".

