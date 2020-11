"Él no es tu esposo": Luz Elena González aparece muy pegadita con este hombre

Ciudad de México.- La mañana de este martes, Luz Elena González inició un nuevo día desde el foro de Aquí Contigo, pero no se midió y en un llamativo atuendo posó juntita a otro compañero.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la guapa conductora compartió la fotografía en la que se ve hasta tomada de la mano con Daniel, una de sus amistades de trabajo con las cuales aprovechó para hasta bailar.

En el tango de los deportes con mi querido, siempre muchas risas contigo”, agregó en el post.

Mientras que sus seguidores y demás internautas no se hicieron esperar para atacar pues no es la primera vez que Luz aparece de esta forma con él, pero la total indignación fue que con su esposo no aparece de esta forma e incluso no se deja ver en redes así.

Impactada, cómo están tomados de las manos".

Él no es tu esposo".

Deberías de respetar.

Pero hasta el momento la presentadora tiene bastante clara la postura de ser una mujer casada y con hijos, por lo que reconoce que esto es solamente una relación de amistad.

