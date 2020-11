Esposo de Dulce María le dedica hermoso mensaje a la artista por su aniversario de bodas

Ciudad de México.- Más enamorados que nunca, Dulce María y su esposo, el productor musical, Paco Álvarez, celebraron juntos su primer aniversario de bodas el pasado 9 de noviembre, por lo que en redes sociales manifestaron el entrañable cariño que se tienen el uno por el otro.

Paco quien compartió algunas fotografías, junto a ellas publicó una emotiva carta, donde agradeció por todo el amor que le ha dado la cantante.

Hoy 9 de noviembre es nuestro aniversario, no hay segundo de mi vida, desde que quisimos estar juntos, que no piense en ti, en tu sonrisa, en tus ojos, en tu voz, pero sobre todo en el gran amor que has decidido regalarme y el enorme amor que siento por ti".