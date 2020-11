"Está donde merece": Marlene Favela comenta sobre el caso de Eleazar Gómez

Ciudad de México.- Luego de que saliera a la luz pública el caso del actor, Eleazar Gómez, quien actualmente se encuentra arrestado por agresión contra su novia, la modelo peruana, Stephanie Valenzuela, muchos han opinado al respecto.

En esta ocasión, le tocó a la actriz, Marlene Favela, a su salida de Televisa, la artista fue abordada por diversos reporteros para cuestionarla sobre el escándalo que Eleazar enfrenta ahora.

Ante todo, Favela comentó que no tuvo la oportunidad de conocer a su compañero artista, sin embargo, lamentó lo sucedido, pero no sin antes reconocer que lo bueno de todo esto es que las mujeres estén alzando la voz ante el abuso.

Me parece muy desafortunado lo que pasó, no lo conozco, nunca he trabajado con él, pues que triste porque es un compañero del medio y que triste que esté involucrado en algo así, pero pues, está donde merece estar", dijo Marlene.